Un alveare di circa 60.000 api è stato rimosso ieri dall’ingresso del reparto di radioterapia di un ospedale nel comune di Ponte a Niccheri. L’intervento si è svolto in modo sicuro e senza incidenti, coinvolgendo esperti specializzati nella gestione di alveari. L’arnia aveva una forma a cuore ed era collocata all’ingresso dell’area dedicata ai trattamenti radioterapici. Nessun paziente o operatore è stato coinvolto durante le operazioni.

Firenze, 23 aprile 2026 – Un alveare di circa 60mila api è stato rimosso in sicurezza dall’ingresso del reparto di radioterapia dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del personale sanitario e si è svolto in coordinamento tra i tecnici della Prevenzione del Gruppo Dipartimentale “Infestanti”, la Direzione sanitaria e l’ufficio tecnico dell’ospedale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori. Lo sciame, formatosi dalla divisione di un alveare originario alla ricerca di una nuova collocazione, si era insediato proprio all’esterno del reparto, dando vita a una struttura dalla forma curiosamente simile a un cuore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 60mila api scelgono l’ospedale: il gigantesco alveare (a forma di cuore) rimosso in sicurezza

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