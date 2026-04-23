Un alveare da oltre 60mila api rimosso all’ospedale Santa Maria Annunziata

Nell’ambito di un intervento di prevenzione, i tecnici hanno rimosso un alveare contenente circa 60.000 api all’interno di un ospedale. L’operazione si è svolta in occasione della Giornata della Terra, celebrata il 22 aprile, e ha visto coinvolti specialisti che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area. La presenza dell’alveare, situato nei pressi della struttura sanitaria, ha richiesto un intervento delicato per evitare rischi per le persone e le api.

CFIRENZE – omplice forse la Giornata della terra celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, i tecnici della prevenzione del gruppo dipartimentale Infestanti si sono trovati a mettere in salvo una sciamatura di un alveare di 60mila api. Ieri (22 aprile), dopo la segnalazione del reparto di radioterapia dove all’esterno le api avevano eletto il loro nuovo alveare, i tecnici hanno agito in coordinamento con la direzione sanitaria dell’ospedale e con l’aiuto dell’ufficio tecnico, per la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori. È successo all ’ospedale Santa Maria Annunziata dove questo bel gruppo di insetti impollinatori, suddividendosi dall’alveare originario in più parti in cerca di una nuova casa, aveva scelto il nuovo nido naturale all’ingresso della radioterapia, rendendolo casualmente anche simile a un cuore.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un alveare da oltre 60mila api rimosso all’ospedale Santa Maria Annunziata Notizie correlate Oltre 60mila api scelgono l’ospedale: il gigantesco alveare (a forma di cuore) rimosso in sicurezzaFirenze, 23 aprile 2026 – Un alveare di circa 60mila api è stato rimosso in sicurezza dall’ingresso del reparto di radioterapia dell’ospedale Santa... Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTOIeri all’ospedale di Ponte a Niccheri a è stato effettuato un recupero dopo una sciamatura che aveva portato circa 60mila api a radunarsi all’esterno... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Messe in salvo 60mila api all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Rimosso alveare di 60.000 api da ospedale fiorentino S.Maria AnnunziataI tecnici della Asl di Firenze hanno rimosso un alveare di 60.000 api dall'esterno del reparto di radioterapia dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripioli (Firenze), all'ingresso. (ANSA) ... ansa.it Oltre 60mila api scelgono l’ospedale: il gigantesco alveare (a forma di cuore) rimosso in sicurezzaIntervento lampo all’ospedale di Ponte a Niccheri per mettere in sicurezza pazienti e operatori. L’operazione, coordinata tra tecnici della prevenzione e uffici tecnici, ha permesso di prelevare le ap ... msn.com