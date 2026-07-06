Si siede sul lettino in piscina ma è già occupato | 13enne pestata a sangue nel resort in Spagna
Una ragazza di 13 anni si è seduta su un lettino in una piscina di un resort sulla Costa Brava, in Spagna, ma era già occupato. Un giovane le si è avvicinato e l’ha colpita ripetutamente al volto, causandole la frattura del naso. La ragazza è stata trovata sanguinante e assistita dai presenti. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto.
Una 13enne britannica è stata aggredita in un resort sulla Costa Brava, in Spagna, dopo essersi seduta su un lettino ritenuto occupato. Colpita ripetutamente al volto da un giovane, ha riportato la frattura del naso. La scena è stata ripresa in un video diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Si scapicolla in piscina alle 7 di mattina per trovare un lettino libero ma niente da fare: turista tedesco fa causa al resort e vinceAlle 7 del mattino, un turista tedesco si è recato in piscina del resort con l’obiettivo di trovare un lettino libero, ma non è riuscito a ottenere...
Santa Susanna, 13enne occupa un lettino riservato: massacrata in piscina, video sconvolgenteUna rissa si è verificata a bordo piscina di un hotel vicino a Barcellona, coinvolgendo diverse persone.
Argomenti più discussi: Si siede sul lettino sbagliato, 13enne aggredita in resort: uomo la picchia e le rompe il naso; Si siede sul lettino sbagliato, 13enne aggredita in resort: uomo la picchia e le rompe il naso.
VIDEO| Si siede sul lettino sbagliato, 13enne aggredita in resort: uomo la picchia e le rompe il naso facebook
Si siede sul lettino in piscina, ma è già occupato: 13enne pestata a sangue nel resort in SpagnaUna 13enne britannica è stata aggredita in un resort sulla Costa Brava, in Spagna, dopo essersi seduta su un lettino ritenuto occupato ... fanpage.it
Si siede sul lettino sbagliato, 13enne aggredita in resort: uomo la picchia e le rompe il nasoUna scena di violenza ha interrotto le vacanze degli ospiti di un hotel a Santa Susanna, località turistica vicino Barcellona. Una lite nata a ... msn.com