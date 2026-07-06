Si siede sul lettino in piscina ma è già occupato | 13enne pestata a sangue nel resort in Spagna

Notizia in breve

Una ragazza di 13 anni si è seduta su un lettino in una piscina di un resort sulla Costa Brava, in Spagna, ma era già occupato. Un giovane le si è avvicinato e l’ha colpita ripetutamente al volto, causandole la frattura del naso. La ragazza è stata trovata sanguinante e assistita dai presenti. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto.