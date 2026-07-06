Una rissa si è verificata a bordo piscina di un hotel vicino a Barcellona, coinvolgendo diverse persone. Durante l’evento, una ragazza di 13 anni ha occupato un lettino riservato e successivamente è stata colpita con violenza in piscina. Sono stati diffusi video che mostrano la scena, definita da testimoni sconvolgente. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri bagnanti presenti sul luogo.

Una scena surreale quella a cui hanno assistito alcuni bagnanti di una piscina. In un hotel a Santa Susanna, vicino Barcellona, è avvenuta un'enorme rissa a bordo piscina dell'albergo. Il motivo? Una ragazza di 13 anni inglese si sarebbe seduta per errore su un lettino che non era suo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48436746 Il tutto è accaduto il 24 giugno in un resort. In seguito alla rissa, la 13enne è stata immediatamente trasportata in ospedale. L'incidente è iniziato con una lite per dei lettini. La discussione è degenerata e l'uomo - che aveva prenotato il lettino - ha perso il controllo, aggredendo fisicamente la ragazza. Stando a quanto diffuso dai media spagnoli l'uomo le ha tirato i capelli, l'ha colpita con dei pugni e l'ha insultata, seminando il panico tra i presenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Santa Susanna, 13enne occupa un lettino riservato: massacrata in piscina, video sconvolgente

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