Si scapicolla in piscina alle 7 di mattina per trovare un lettino libero ma niente da fare | turista tedesco fa causa al resort e vince
Alle 7 del mattino, un turista tedesco si è recato in piscina del resort con l’obiettivo di trovare un lettino libero, ma non è riuscito a ottenere uno spazio. La situazione ha portato il turista a intentare una causa contro la struttura ricettiva, e il giudice ha riconosciuto le sue ragioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla competizione per i lettini nelle aree comuni degli hotel.
La classica corsa al lettino in piscina questa volta è finita in tribunale. Secondo quanto riportato dal The Guardian, un turista tedesco è stato infatti risarcito con quasi mille euro dopo una vacanza in Grecia segnata dalla continua impossibilità di trovare un posto libero per sé e la sua famiglia. L’uomo aveva trascorso le ferie sull’ isola di Kos insieme alla moglie e ai due figli, arrivando a spendere addirittura oltre 7.000 euro per il soggiorno. Ma, secondo quanto ricostruito davanti ai giudici di Hannover, ogni mattina si ritrovava a fare i conti con i lettini già occupati dagli asciugamani lasciati dagli altri ospiti del resort. Nemmeno la sveglia all’alba sarebbe bastata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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