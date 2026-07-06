Dopo Andrea Beretta si «pente» un altro capo della curva ultrà dell’Inter, il suo ex vice Marco Ferdico. E, in mezzo ai tanti omissis dei primi verbali depositati ora nel processo per l’omicidio del precedente capo ultrá nerazzurro Vittorio Boiocchi il 29 ottobre 2022 a Milano, affiora la presenza della ‘ndrangheta allo stadio non solo (come già noto) dietro gli ultrá dell’Inter con la cosca calabrese Bellocco (quella di Antonio, ucciso il 4 settembre 2024 da Beretta al culmine di reciproche recriminazioni innescate da contrasti sulla gestione dei guadagni), ma anche dietro la curva di ultrá del Milan con la cosca calabrese Trimboli. Almeno così racconta Ferdico il 30 maggio ai pm milanesi Stefano Ammendola e Paolo Storari, che lo ascoltano insieme al collega della Procura nazionale antimafia Giovanni Musaró. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Inchiesta sul tifo organizzato a Milano, si pente Marco Ferdico: «La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti»

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