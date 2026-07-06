L'ex presidente ha confermato di aver chiamato il presidente della FIFA per chiedere una revisione del cartellino rosso mostrato a un giocatore durante i Mondiali. La conversazione è avvenuta in seguito a una decisione arbitrale che ha sollevato polemiche tra tifosi e analisti. La discussione riguarda il ruolo delle autorità nel processo decisionale e la trasparenza delle comunicazioni tra le parti coinvolte. La vicenda ha alimentato ulteriori critiche sull'arbitraggio durante il torneo.

Trump conferma la telefonata a Infantino: ‘Ho chiesto di rivedere il cartellino rosso ‘. Il caso Balogun continua a far discutere ai Mondiali. Dopo giorni di indiscrezioni, Donald Trump ha confermato di aver parlato personalmente con Gianni Infantino per chiedere una revisione dell’espulsione inflitta all’attaccante degli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina. Il presidente americano, parlando dallo Studio Ovale, ha però precisato di non aver esercitato alcuna pressione sulla FIFA: “Ho chiesto solo un riesame, non gli ho detto cosa fare”. La dichiarazione arriva dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica automatica di Folarin Balogun, consentendogli così di essere regolarmente in campo negli ottavi di finale contro il Belgio, una scelta che continua a dividere il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - ‘Quell’arbitro è un po’ sospetto’: Trump conferma di aver chiamato Infantino per il caso Balogun

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