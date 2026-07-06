Sì è di Sempio Svolta Taccia conferma tutto | per 19 anni è rimasto sepolto
Un uomo ha ammesso che l’oggetto trovato sulla scena del crimine proveniva da un’azienda alimentare. Dopo 19 anni, la conferma è arrivata da un testimone che aveva mantenuto il silenzio. Il caso Garlasco, che ha attirato l’attenzione pubblica, continua a sollevare dubbi e a riaprire vecchie piste investigative, con nuovi accertamenti che modificano la ricostruzione iniziale.
Il caso Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e a lasciare domande senza una risposta definitiva. A distanza di anni, ogni nuovo accertamento sembra in grado di riscrivere lo scenario investigativo, aprendo piste alternative e rimettendo in discussione certezze che per molto tempo sono apparse solide. L’omicidio di Chiara Poggi resta così uno dei capitoli giudiziari più complessi degli ultimi decenni: un’indagine che torna ciclicamente al centro dell’attenzione e che oggi vive una fase delicata, segnata da nuove verifiche e ipotesi ancora tutte da dimostrare. Una nuova svolta nelle indagini. Nelle ultime settimane l’inchiesta ha registrato un passaggio importante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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