Un nuovo accertamento ha confermato che il DNA trovato sulla scena del delitto appartiene a un uomo di nome Sempio. L’avvocato di parte ha confermato che per 19 anni nessuno aveva scoperto questa informazione. Il caso di Garlasco continua a suscitare discussioni e a cambiare le ipotesi investigative, con ogni nuovo esame che modifica le convinzioni precedenti.

Il caso Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare interrogativi che, a distanza di anni, restano senza una risposta definitiva. Ogni nuovo accertamento sembra riscrivere lo scenario investigativo, aprendo piste inedite e rimettendo in discussione convinzioni che per molto tempo erano sembrate consolidate. L’omicidio di Chiara Poggi resta così uno dei misteri giudiziari più complessi degli ultimi decenni. >> Disastro Giulia Salemi al matrimonio di Aurora Ramazzotti. “50mila euro” Nelle ultime settimane, l’inchiesta ha conosciuto un’altra svolta significativa. Gli investigatori stanno passando al vaglio nuovi elementi e ricostruzioni che potrebbero modificare ulteriormente il quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “È di Sempio”. Garlasco, l’avvocato Taccia conferma: per 19 anni nessuno lo ha saputo

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Garlasco, l'avvocato Taccia: Chiara non c'entra, Sempio innamorato di una barista

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