Un nuovo sviluppo nel caso Garlasco: un'arma è stata trovata sepolta dopo 19 anni. L’avvocato che rappresenta la famiglia ha confermato che si tratta di un’arma appartenuta a Sempio. La scoperta è stata fatta durante le verifiche in corso, che stanno analizzando nuovi elementi emersi nel tempo. Le indagini sono riprese con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti.

Il caso Garlasco continua a essere oggetto di attenzione per gli sviluppi investigativi che, a distanza di anni, stanno portando a nuove verifiche e a una diversa lettura di alcuni elementi. L’omicidio di Chiara Poggi resta al centro di un percorso giudiziario complesso, nel quale ogni accertamento può incidere sulla ricostruzione dei fatti. Nelle ultime settimane, gli inquirenti hanno avviato ulteriori approfondimenti su elementi e ricostruzioni che potrebbero modificare l’attuale quadro dell’indagine. L’attenzione non riguarda soltanto quanto avvenuto all’interno dell’abitazione, ma anche possibili movimenti all’esterno, con particolare riferimento al tragitto che l’autore del delitto potrebbe aver percorso per allontanarsi senza essere notato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Sì è di Sempio”. Svolta Garlasco, l’avvocata Taccia conferma tutto: per 19 anni è rimasto sepolto

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Delitto Garlasco, le contraddizioni di Marco Poggi - Ore 14 Sera 07/05/2026

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