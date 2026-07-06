Si completa il quadro dell’Assunta La sorte dice Aquila Onda Giraffa

Per agosto, la sorte ha assegnato tre nuove figure alla carriera, portando il totale a 11. Si tratta di Aquila, Onda e Giraffa, che si uniscono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre. La ripartizione completa riflette le scelte fatte in base alla ruota, con i nomi che rappresentano simboli tradizionali. L’assegnazione si basa sui risultati della sorte, senza ulteriori dettagli sul metodo.

Eccolo il quadro completo per la Carriera di agosto: la sorte ha baciato Aquila, Onda e Giraffa, che vanno ad aggiungersi a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre. Ecco un "bollente" Palio dell’Assunta, da ieri sera le dirigenze si sono potute mettere a lavorare avendo davanti tutte le possibili strategie. L’annata ha così svoltato verso il secondo Palio, per qualcuno è già inverno, Pantera e Tartuca concluderanno il 2026 senza avei mai avuto il cavallo in Piazza. La piazza era stupendamente gremita: spiccavano ovviamente i popoli del Bruco, che si è portato sul Campo durante il rientro per la Festa titolare, e dell’Aquila, che ha festosamente ricordato a tutti la freschissima vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il paradosso del fedele: avere fede ma essere diabolici

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