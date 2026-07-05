Oggi, domenica 5 luglio, sono state estratte le contrade Aquila, Onda e Giraffa per il Palio di Siena del 16 agosto 2026, dedicato alla Madonna Assunta. La selezione è avvenuta tramite sorteggio pubblico e le tre contrade parteciperanno alla corsa in programma nel centro storico della città. La data ufficiale dell’evento è stata confermata per il 16 agosto, come tradizione. La corsa coinvolge i rioni storici di Siena e si svolge nella piazza principale della città.

SIENA – Sono Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte a sorte oggi, domenica 5 luglio, e che parteciperanno al Palio di Siena del 16 agosto 2026 dedicato alla Madonna Assunta. Si aggiungono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi. La Chiocciola ha estratto l’Aquila, la Lupa ha estratto l’Onda, la Torre ha estratto la Giraffa. Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Drago, Valdimontone, Pantera, Civetta, Tartuca, Leocorno e Bruco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Palio di Siena 2026: estratte le contrade Aquila, Onda e Giraffa per la carriera del 16 agosto

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La gioia per l'estrazione delle Contrade per il Palio di agosto 2026

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