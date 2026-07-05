Palio dell’Assunta l’estrazione delle contrade La sorte bacia | Aquila Onda e Giraffa

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Piazza del Campo si è svolta l’estrazione delle contrade partecipanti al Palio dell’Assunta del 16 agosto. Dieci contrade sono state sorteggiate e tra queste sono state assegnate le contrade Aquila, Onda e Giraffa. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e si è conclusa con la consegna dei segni di riconoscimento alle contrade estratte. La lista completa delle contrade coinvolte sarà comunicata nelle prossime ore.

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Siena, 5 luglio 2026 – In una Piazza del Campo gremita si è composto il quadro delle dieci contrade che correranno il 16 agosto per il Palio dell’Assunta. Le contrade estratte sono:  Aquila, Onda, Giraffa. https:www.lanazione.itvideowhoopi-goldberg-spiega-il-palio-di-siena-agli-americani-ugf2rt36 Estratte quindi tre contrade che già avevano corso il Palio di luglio, compresa la vincitrice. Due coppie di rivali al canape: Oca e Torre, Lupa e Istrice. A correre di diritto  il Palio del 16 agosto sono: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre. https:www.lanazione.itsienacronacatittia-intervista-a3175fgz Foto Paolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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