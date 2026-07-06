Un uomo della Georgia, condannato all’ergastolo per l’omicidio di una persona che aveva aiutato durante un furto d’auto e sequestro di persona nel 2024, si è autolesionato in carcere. Durante il processo ha fatto dichiarazioni insolite e ha mutilato se stesso nel penitenziario. La condanna segue le accuse di omicidio e comportamenti autolesionisti, che hanno portato alla decisione di condannarlo all’ergastolo.

Un uomo della Georgia condannato per l’omicidio di un buon samaritano durante un violento furto d’auto con sequestro di persona nel 2024 è condannato all’ergastolo dopo aver fatto dichiarazioni bizzarre in tribunale e aver presumibilmente mutilato se stesso mentre si trovava in carcere. Robert Brandon Keller, 32 anni, è dichiarato colpevole di tutti e 10 i capi d’accusa a suo carico durante le udienze di mercoledì, ricevendo poi due ergastoli consecutivi più ulteriori 25 anni. Prima che venisse emessa la sentenza, Keller si è rivolto al tribunale con una serie di dichiarazioni insolite. “Sono un essere divino”, ha detto, secondo VT, aggiungendo: “Sono qui per presentazione e comparizione speciale dell’entità nota come Robert Brandon Lewis Keller. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Si cava gli occhi, ”sono divino”: condannato all’ergastolo

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Multi SubI Married a Security Guard—Then Discovered He Was Hiding a Secret Identity

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