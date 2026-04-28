Denuncia compagno per violenze lui le cava gli occhi a Brindisi | condannato a 9 anni Ma esclusa la crudeltà

Un uomo è stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Brindisi per aver cavato gli occhi alla convivente il 15 marzo 2022. La donna aveva denunciato il compagno per violenze precedenti, e l’episodio ha portato alla condanna. La sentenza ha escluso la presenza di crudeltà nel reato contestato. La vicenda si inserisce in un quadro di abusi protratti nel tempo.

Il tribunale di Brindisi ha condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi l’uomo accusato di aver cavato gli occhi alla convivente il 15 marzo 2022, dopo anni e anni di violenze e abusi. Escluse le aggravanti della crudeltà e della recidiva. Il pm aveva chiesto 13 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Violenta la figlioletta del suo migliore amico, lui lo denuncia: condannato a 7 anni di carcereUn uomo di 50 anni è stato condannato a 7 anni di carcere per violenza sessuale sulla figlia minorenne del suo amico del cuore.

Genova, denuncia il fidanzato dopo 15 anni di botte e minacce, lui continua a perseguitarla e viene condannato a tre anniA lungo ha continuato a pensare che quell’uomo ben più grande di lei fosse l'amore della sua vita, nonostante fosse violento e ossessivo nel...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Balistreri: la storia d'amore dopo un periodo difficile; Ho paura e sono arrabbiata, la storia di Chiara Balistreri oggi a Verissimo, vittima di violenze dell'ex fidanzato; Cuoco picchiato dalla compagna ritira la denuncia per chiudere col passato; L'elenco dei difetti, le liti, i graffi a Varese la notte di Natale: prima la denuncia, poi il processo per maltrattamenti e violenza sessuale.

Brindisi, denuncia il compagno per violenze e lui le cava gli occhi: condannato. Esclusa la crudeltàLe condotte violente sarebbero andate avanti per oltre 10 anni: il collegio giudicante ha escluso anche l'aggravante della recidiva ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Denuncia violenza domestica e resta senza lavoroLa donna faceva la guardia particolare giurata, da oltre un anno vive senza reddito e con una bambina a carico ... basilicata24.it

Dopo il grave episodio avvenuto nei giorni scorsi all’istituto superiore D’Arzo di Montecchio Emilia, arriva la denuncia: il 14enne che aveva portato una mannaia a scuola, minacciando un compagno, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi - facebook.com facebook