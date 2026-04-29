A Brindisi, un uomo ha aggredito la fidanzata, procurando danni agli occhi, mentre la loro figlia minorenne si trovava in casa. La bambina ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, successivamente, è stato condannato dal tribunale a una pena di nove anni e sei mesi di reclusione. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un uomo cava gli occhi alla fidanzata mentre in casa c'è la figlia minorenne, che subito allerta le forze dell'ordine: la storia, agghiacciante, arriva da Brindisi, dove il tribunale ha condannato l'uomo a nove e anni e sei mesi di reclusione. Le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti contro famigliari, violenza privata, sequestro di persona, lesioni personali gravissime, rapina e violenza sessuale. Stando a quanto emerso dalle indagini, le condotte violente nei confronti della convivente sarebbero avvenute sempre nella casa in cui i due vivevano insieme ai figli, nel nord Brindisino, e sarebbero andate avanti per oltre 10 anni. Uno degli episodi più raccapriccianti risale al 15 marzo del 2022, quando la coppia era in casa insieme a una dei loro figli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Brindisi, cava gli occhi alla fidanzata davanti alla figlia

Reborn, I was stolen husband by scheming sister, but changed my tragic fate!#chinesedrama

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La decisione del tribunale di Brindisi: 9 anni e mezzo per lesioni gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza privata, rapina - facebook.com facebook

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