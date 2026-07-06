Shopping | per 7 italiani su 10 identità e benessere vengono prima dell’approvazione sociale
Sette italiani su dieci preferiscono l’identità e il benessere personale rispetto all’approvazione sociale durante gli acquisti. Secondo un’indagine, le nuove abitudini di shopping mostrano un cambiamento rispetto a valori tradizionali, con un focus maggiore sulla percezione individuale e sulla cura di sé. La ricerca evidenzia che la bellezza non è più solo perfezione estetica o conformità ai canoni esterni, ma si concentra sulla propria autenticità e benessere.
Milano, 6 Luglio 2026 – Il cambiamento delle abitudini di acquisto è caratterizzato dalla bellezza che non coincide più soltanto con la perfezione estetica o con l'adesione a modelli imposti dall'esterno. Oggi, per quasi una persona su due, essere belli significa prima di tutto sentirsi bene con sé stessi. È quanto emerge dalla survey "La tua idea di bellezza passa da ciò che indossi?", promossa dal Gruppo Teddy, uno dei leader internazionali con i brand Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, e realizzata su oltre 5.800 consumatori italiani di diverse generazioni (Gen X, Millennials e Gen Z) con l'obiettivo di approfondire il rapporto contemporaneo tra moda, identità personale e benessere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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