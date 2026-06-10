Cibo sicuro | 9 italiani su 10 si fidano dell’industria alimentare

Nove italiani su dieci si fidano dell’industria alimentare, secondo un’indagine. I controlli lungo la filiera alimentare vengono effettuati a ogni passaggio, dalla produzione alla distribuzione. I regolamenti internazionali stabiliscono le norme di sicurezza e qualità dei prodotti alimentari, con controlli e certificazioni ufficiali. La normativa europea e internazionale definiscono le procedure per garantire la sicurezza degli alimenti e prevenire rischi per i consumatori.

Come vengono garantiti i controlli lungo ogni passaggio della filiera?. Quali regolamenti internazionali assicurano la protezione dei prodotti alimentari?. Chi deve mantenere il rigore normativo per non perdere la fiducia?. Cosa succede se uno degli anelli della catena produttiva fallisce?.? In Breve Dati presentati durante il 23° congresso nazionale della Società italiana di tossicologia a Bologna. Mascarino di Federalimentare sottolinea l'importanza di protocolli rigorosi lungo la filiera. Standard di controllo nazionali allineati ai vertici dei regolamenti internazionali. La stabilità del consenso dipende dal rigore applicato su ogni anello produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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