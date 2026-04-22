Terni convegno ‘Sport e Benessere’ | Promuovere azioni concrete orientate al mantenimento dell’integrazione sociale

A Terni si terrà un convegno sul tema ‘Sport e benessere’ organizzato dall’associazione sociale ‘SportAbbattiBarriere’. L’evento si svolgerà nei laboratori enogastronomici dell’istituto ‘Casagrande Cesi’ dalle 15 alle 17. L’obiettivo è promuovere azioni concrete che favoriscano l’integrazione sociale attraverso attività sportive e iniziative di benessere. La giornata intende offrire un’occasione di confronto su pratiche e strategie in ambito sociale e sportivo.

Una esperienza educativa e sociale capace di lasciare un segno tangibile. I laboratori enogastronomici dell’istituto ‘Casagrande Cesi’ ospiteranno un convegno incentrato sul tema dello ‘Sport e benessere’ a cura dell’associazione sociale ‘SportAbbattiBarriere’ in programma dalle 15 alle 17.30 di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Le associazioni campane incontrano l’assessora al benessere degli animali. Le priorità: “tutela dei gatti liberi, contrasto al randagismo e azioni concrete”Per la prima volta la Regione Campania ha istituito un assessorato dedicato al benessere e alla tutela degli animali e per la prima volta l'assessora... “La nostra scuola ci sta”, iniziativa per promuovere l’integrazione scolastica e sociale dei ragazziDurante la manifestazione Angela Abbracciante, presidente del Lions Club Fasano, illustrerà il progetto Kairos e donerà alla biblioteca di comunità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terni - La 3ª tappa dei Top Events presentata in Umbria: gli studenti accolgono Brugnami e Fioravanti; A Terni un grande appuntamento sportivo con la terza tappa dei Campionati Nazionali di ginnastica artistica; Incontro Urso - Proietti a Vinitaly: focus su futuro AST Terni e nodo energia per le imprese; La ginnastica nazionale protagonista al PalaTerni oggi e domani, sabato 18 aprile. L’Euro Sport Club di Terni consolida il prestigio nel panorama rotellistico italianoL’Euro Sport Club di Terni trionfa sul pattinaggio artistico e di corsa. Nel weekend appena trascorso, il sodalizio sportivo si è imposto con autorità sia nelle discipline di velocità che in quelle di ... umbria24.it Terni. Piediluco, ok per gestire i campi sportivi I QuadriTerni. Il16 scorso il gestore del camping Il lago di Piediluco ha consegnato le chiavi dell’impianto al Comune. Da questo momento la palla è ... ilmessaggero.it I ragazzi della Motto chiudono secondi a Terni e sfiorano la promozione in A2 - facebook.com facebook