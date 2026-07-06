Per la 66ª edizione della Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, gli organizzatori hanno deciso di usare fuochi d’artificio silenziosi. Gli spettacoli pirotecnici, a basso impatto acustico, si svolgeranno durante la festa, rispettando gli animali che si spaventano con i botti tradizionali. La scelta mira a garantire un evento più rispettoso degli animali e meno rumoroso rispetto alle precedenti edizioni.

Fuochi d'artificio a basso impatto acustico per rispettare gli animali che notoriamente, con i botti, si spaventano. È l'idea degli organizzatori della Sagra del Bagnun di Riva Trigoso che, per l'edizione numero 66 dell'attesa kermesse, proporranno uno spettacolo pirotecnico praticamente silenzioso. Appuntamento sabato 18 luglio nella frazione di Sestri Levante: l'associazione Bagnun ha deciso di affidare la gestione dei fuochi alla ditta Leverone della Fontanabuona che proporrà uno show particolare, una gioia per gli occhi ma senza rumori fastidiosi. Un sollievo specialmente per tanti animali domestici che ogni anno si spaventano al punto di fuggire di casa, o di rischiare problemi cardiaci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sestri Levante, la festa del Bagnun si farà con i fuochi d’artificio silenziosi, "così portiamo rispetto agli animali"

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