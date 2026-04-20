Festa di San Giorgio 2026 a Portofino con falò processione e fuochi d' artificio

A Portofino, il Falò di San Giorgio si svolgerà nella piazzetta del borgo, riaccendendo la tradizione annuale. La festa prevede una processione in onore del Santo Patrono, seguita dall’accensione del falò e dai fuochi d’artificio che illumineranno la serata. L’evento, previsto per il 2026, rappresenta uno dei momenti più attesi tra le celebrazioni locali, coinvolgendo residenti e visitatori.

Il Falò di San Giorgio torna ad accendere la celebre piazzetta di Portofino: il borgo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti con i festeggiamenti in onore del suo Santo Patrono. Nelle giornate di giovedì 23, domenica 26 e lunedì 27 aprile sono infatti in programma i.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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