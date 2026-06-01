A Malta esplode fabbrica di fuochi d' artificio fiamme fino al cielo con fumo e strage di animali | il video

A Malta, una fabbrica di fuochi d'artificio è esplosa, provocando un incendio visibile a distanza e generando colonne di fumo. L'esplosione ha causato danni a diverse abitazioni nelle vicinanze. Si segnala anche la morte di numerosi animali selvatici e domestici, alcuni trovati senza vita tra le macerie. Sul luogo sono intervenute squadre di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna informazione sulle cause dell'esplosione è stata ancora resa pubblica.

Momenti di paura a Malta nella mattinata dell’1 giugno, quando una violenta esplosione ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio nella zona di Salina-Maghtab, lungo Triq il-Qadi. Il boato, avvertito anche a diversi chilometri di distanza, è stato seguito da una serie di esplosioni secondarie e da una densa colonna di fumo visibile da varie parti dell’isola. L’incidente ha provocato danni significativi agli edifici circostanti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità maltesi, non risultano vittime, ma alcune persone hanno riportato ferite lievi. Numerosi invece gli animali morti nelle aziende vicine alla fabbrica. Esplosione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio, danneggiate alcune case vicine

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Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta: case danneggiate per chilometri e strage di animali ift.tt/jwsGKpc x.com

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