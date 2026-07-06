Il 6 luglio 2026 si è celebrato il sessantesimo anniversario del WWF, fondato nel 1966. In quella data, si ricorda l’atto di nascita dell’associazione e la creazione della prima oasi, situata a Burano nel 1967. Fulco Pratesi, tra i fondatori, ha descritto quell’iniziativa come un gesto di grande coraggio o forse di incoscienza. La nascita del WWF e dell’oasi sono stati i primi passi di un movimento ambientalista.

Capalbio (Grosseto), 6 luglio 2026 – “Una delle azioni del neonato Wwf fu un atto di grande coraggio, forse di incoscienza”. Così Fulco Pratesi, padre del Wwf, raccontava la nascita dell’ oasi di Burano, nel 1967. La prima del giovanissimo Wwf che proprio ieri ha festeggiato sessant’anni dalla fondazione. Era infatti il 5 luglio 1966 quando nello studio di un notaio romano un piccolo gruppo di pionieri guidato da Fulco Pratesi sancì ufficialmente la nascita del Wwf Italia. Da allora sono trascorsi sei decenni di attività ininterrotta per la tutela della natura, un percorso che ha contribuito a trasformare profondamente il rapporto tra la società italiana e il patrimonio naturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sessant’anni di Wwf, l’intuizione di Pratesi e la prima oasi a Burano

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