Oasi WWF Campolattaro weekend tra natura e memoria per la Primavera delle Oasi

Durante il fine settimana, l’Oasi WWF di Campolattaro ha ospitato l’evento “Primavera delle Oasi”, che ha visto l’inaugurazione di un nuovo percorso naturalistico. È stato anche intitolato il centro visite, anche se il nome non è stato comunicato. L’evento ha attirato visitatori interessati alla natura e alla storia dell’area, offrendo una panoramica sul patrimonio ambientale locale. La giornata si è svolta tra attività all’aperto e approfondimenti sulla tutela del territorio.

In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno, l’Oasi WWF Lago di Campolattaro si prepara a vivere un weekend straordinario all’insegna del messaggio “Liberati in Natura!”. L’edizione 2026 assume un significato particolare poiché coincide con il 60° anniversario della fondazione del WWF Italia, un traguardo che celebra decenni di impegno per la tutela della biodiversità italiana. Il primo appuntamento è con l’inaugurazione ufficiale del nuovo percorso di visita che conduce dal centro visite alla diga, costeggiando l’invaso lungo la pista del...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi” Notizie correlate Primavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglieMilano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della “Primavera delle Oasi Wwf”. Morigerati: riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento, tra ponti nuovi e natura incontaminataTempo di lettura: 2 minutiRiapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Contenuti di approfondimento Si parla di: Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la Primavera delle Oasi. Arriva la Primavera delle Oasi WWF: 100 aree protette da esplorare in ItaliaLa Primavera delle Oasi WWF celebra 60 anni di attività con eventi, visite speciali e celebrazioni in 100 aree protette italiane dal 25 aprile al 2 giugno. maremmanews.it Al via la primavera delle Oasi del WwfLe Oasi WWF sono molto più di una rete di aree protette: sono il risultato di un sogno collettivo nato 60 anni fa dall’intuizione e dall’impegno di centinaia di persone che, spesso controcorrente risp ... maremmanews.it