Serve un ordine restrittivo | Trump torna a perculare la Meloni e ci riesce benissimo

Il commento si riferisce a una dichiarazione del ex presidente degli Stati Uniti, che ha pubblicamente preso in giro la premier italiana. In passato, l’autore aveva avvertito che sostenere la leader avrebbe portato a numerosi errori. La frase evidenzia come il ruolo di un capo del governo richieda serietà, contrapposta a rappresentazioni umoristiche o superficiali. La critica si focalizza sul comportamento del politico e sulla percezione del ruolo istituzionale.

Io ve l’avevo detto a suo tempo e non mi avete ascoltato: date il voto a Giorgia e le figure di merda arriveranno a pioggia. Nessuno mi ascoltò. Il Presidente del Consiglio è una mansione seria, non è l’amministratore di condominio interpretato da Fantozzi, né il capitano di una squadra di calcio interpretato da Banfi. Per fare il Premier devi avere realmente dei testicoli ottagonali, non tanto per superare le critiche della stampa interna e delle opposizioni, cose che con due dichiarazioni a cazzo e qualche legge su misura sorpassi: devi essere credibile fuori. E allora, quando Trump riesce a dileggiarti pubblicando semplicemente una foto,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Trump torna ad attaccare Meloni

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