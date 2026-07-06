Serie D Alla Cittadella arriva Arnesano Prime ipotesi di girone per Gori
Un giovane centrocampista classe 2009 è stato aggiunto alla rosa della Cittadella Modena. Si tratta di Matteo Arnesano, che si appresta a debuttare in Serie D dopo aver completato il settore giovanile nello Sporting Scandiano. La squadra ha così rafforzato il reparto under, con l’obiettivo di integrare il giocatore nel campionato di quarta serie. Le prime ipotesi di girone per il tecnico Gori sono ancora in fase di definizione.
Arriva un nuovo tassello ’under’ per la Cittadella Modena, che inserisce in rosa Matteo Arnesano, centrocampista classe 2009 pronto al debutto in D dopo aver completato tutta la trafila nel settore giovanile dello Sporting Scandiano, dove è cresciuto calcisticamente. Questa attualmente la rosa della squadra di mister Gori, che nelle prossime ore ufficializzerà Rizq in attacco e attende di capire se Caprioni resterà o meno per motivi lavorativi. Portieri: Raffaele Mantini (2007, Correggese), Andres Celenza (2007) Difensori: Minel Sabotic (’94), Matteo Boccaccini (’93), Federico Fort (2002), Filippo Stopelli (2006), Davide Caretti (2005), Cesare Vicini (2008), Jacopo Piermaria (2008, Tr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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