serie d alla cittadella arriva arnesano prime ipotesi di girone per gori

Notizia in breve

Un giovane centrocampista classe 2009 è stato aggiunto alla rosa della Cittadella Modena. Si tratta di Matteo Arnesano, che si appresta a debuttare in Serie D dopo aver completato il settore giovanile nello Sporting Scandiano. La squadra ha così rafforzato il reparto under, con l’obiettivo di integrare il giocatore nel campionato di quarta serie. Le prime ipotesi di girone per il tecnico Gori sono ancora in fase di definizione.