Serie C Carpi l’ipotesi | potrebbe finire nel girone A

In vista del campionato di Serie C 2026-27, si parla di un possibile spostamento del Carpi dal girone B al girone A. La fase di iscrizioni, riammissioni e ripescaggi è ancora in corso, e al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, si fanno ipotesi riguardo a un cambio di girone per la squadra, senza indicazioni precise sulla tempistica o sulle motivazioni ufficiali di questa eventuale decisione.

CARPI La lunga estate delle iscrizioni, riammissioni e ripescaggi deve ancora cominciare, ma con i dovuti punti interrogativi del caso la sensazione è che il Carpi possa cambiare girone per il prossimo campionato 2026-27, traslocando dal gruppo ’B’ al gruppo ’A’. L’assist arriva dalla situazione del campionato cadetto, dove a 180’ dalla fine comunque vada le 4 retrocesse (3 dirette e una ai playout) saranno tutte squadre di città più a Sud rispetto a Carpi. Le 6 indiziate alla discesa in C sono infatti Entella (39 punti), Empoli (37), Pescara, Bari, Reggiana (tutte e 34) e Spezia (3). Questo curioso incrocio geografico si sposa con la provenienza delle 9 società promosse dai 9 gironi di Serie D, che andranno a sostituire senza sbilanciamenti geografici, 3 per girone, le 9 retrocesse dalla C.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie C. Carpi, l’ipotesi: potrebbe finire nel girone A Notizie correlate Terremoto nel girone del Carpi. Ternana a rischio esclusioneL’ipotesi a 3 turni dalla fine della regular season sembra ancora remota, ma da ieri suona forte il tam tam di una possibile esclusione dal... Ravenna vince col Carpi 1-0: Corsinelli avvicina la vetta del Girone B, Arezzo nel mirino.Il Ravenna si è imposto sul Carpi con il risultato di 1-0, grazie a una rete siglata da Corsinelli nel primo tempo, conquistando così tre punti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calendario Carpi - Serie C Girone B Italia; Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sul Guidonia; Calcio Serie C, il Carpi vince a Guidonia: sfatato il tabù esterno; Calcio, Serie C: il Carpi chiude il campionato con una vittoria. Dg Carpi: Due anni sempre fuori dalla zona playout, la Serie C è una maratonaSulle colonne de Il Resto del Carlino, il direttore generale del Carpi Enrico Bonzanini rivendica con orgoglio le due salvezze dirette consecutive ottenure dal club emiliano: Non solo questo ... tuttoc.com Guidonia-Carpi: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Guidonia-Carpi di Domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Sta per iniziare la 29^ giornata della Serie A Unipol: gioca al Predictor Pokerstarsnews e guadagna punti su MyLBA per vincere fantastici premi in palio tra cui abbonamenti gratuiti a LBATV https://bit.ly/PDgd29 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Dreame ha presentato i nuovi robot serie L60 con potenza fino a 35.000 Pa x.com