Serie C girone C serie D girone H ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio

Nell’ultima giornata del campionato di Serie C nel girone C si sono disputate diverse partite, tra cui Benevento contro Audace Cerignola, Foggia contro Salernitana, Potenza contro Monopoli e Team Altamura contro Casarano. Contestualmente, si sono giocate le partite di penultima giornata nel girone H di Serie D e nelle partite di Eccellenza pugliese. Questi incontri hanno concluso il turno regolare dei campionati regionali e nazionali di calcio.