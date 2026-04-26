Serie C girone C serie D girone H ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio
Nell’ultima giornata del campionato di Serie C nel girone C si sono disputate diverse partite, tra cui Benevento contro Audace Cerignola, Foggia contro Salernitana, Potenza contro Monopoli e Team Altamura contro Casarano. Contestualmente, si sono giocate le partite di penultima giornata nel girone H di Serie D e nelle partite di Eccellenza pugliese. Questi incontri hanno concluso il turno regolare dei campionati regionali e nazionali di calcio.
Penultima giornata del campionato di calcio di serie C, stagione regolare. Nel girone C fra le altre partite Benevento-Audace Cerignola, Foggia-Salernitana, Potenza Monopoli, Team Altamura-Casarano. Tutte con inizio alle 18. Particolarmente complicata la situazione del Foggia terzultimo, con Siracusa e Trapani già retrocesse. Il Foggia può sperare nei playout ma devono essere ridotte le distanze dal Giugliano quartultimo con 36 punti. Con oltre otto punti di distacco non si disputa il playout e la terzultima retrocede direttamente. Serie D girone H, penultima giornata: Barletta già promosso, Acerrana già retrocessa. Si disputano oggi (ore...🔗 Leggi su Noinotizie.it
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