Il Desenzano giocherà anche nella prossima stagione al campo del Tre Stelle, confermando la permanenza della squadra nel suo stadio storico. Contestualmente, è stato ufficializzato che il club parteciperà al campionato di serie C, segnando un traguardo importante nella sua storia. Il presidente ha escluso la possibilità di trasferirsi al Turina, mantenendo la sede abituale. La decisione riguarda sia il campionato che la collocazione dello stadio.

Per il Desenzano la bella notizia è duplice. Non solo l’anno prossimo la squadra gardesana disputerà il suo primo, storico campionato in serie C, ma lo farà nella sua consueta sede del Tre Stelle. La rassicurazione, dopo lunghe settimane di dubbi e riflessioni, è giunta direttamente dal presidente Roberto Marai, che ha chiuso la questione senza giri di parole: "Continueremo a giocare al Tre Stelle. È la nostra casa e, in tutta sincerità, non vedrei altre soluzioni. Tra l’altro siamo in contatto con l’amministrazione comunale desenzanese, che ci è vicina e ha già anticipato che è pronta per intervenire e provvedere alle migliorie che servono all’impianto per poter ospitare partite di serie C".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Desenzano, si resta al Tre Stelle anche tra i pro. Il presidente Marai chiude all’ipotesi del Turina

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