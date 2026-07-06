Basket | quale futuro per Amedeo Della Valle? Tra Maxima Roma e alternative

Amedeo Della Valle è al centro delle trattative di mercato della Serie A 2026-2027, con il suo nome molto discusso tra le squadre interessate. Nel corso di un solo fine settimana, il suo nome è salito agli onori della cronaca sportiva come uno dei più cercati nel panorama del basket nazionale. Le trattative sono ancora in corso, ma nessuna ufficializzazione è stata annunciata fino a questo momento. La sua prossima destinazione resta ancora da definire.

Amedeo Della Valle, in un solo fine settimana, è diventato il nome più caldo di tutto il mercato della Serie A 2026-2027. In teoria sarebbe apparso quasi in automatico nel roster della Maxima Roma di Paul Matiasic, in virtù del passaggio dei contratti dalla Pallacanestro Brescia (la Germani, in sostanza) di cui l’entità capitolina ha rilevato il titolo sportivo, assieme ai contratti di John Brown, Giovanni Veronesi, Carl Wheatle e coach Matteo Cotelli. C’è però una questione che cambia tutto. E la questione riguarda il fatto che Della Valle avrebbe manifestato la sua fortissima volontà di non entrare in questo nuovo progetto. Del resto tra giocatore e Brescia, intesa come città, si era creato un legame fortissimo, che sarebbe stato inscindibile senza quanto accaduto nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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