bari caos di auto davanti alla basilica

Dal primo luglio è stato chiuso il varco di piazza Massari-piazza Federico II di Svevia, che ora permette l’accesso alle auto solo ai residenti con pass. La chiusura ha causato un aumento del traffico di auto davanti alla basilica, creando disagi e caos nel traffico cittadino. La zona interessata si trova in un’area opposta rispetto alla basilica.

(Da Facebook)Dal primo luglio infatti Ã¨ stato chiuso il varco di piazza Massari-piazza Federico II di Svevia, aperto solo alle auto dei residenti muniti di pass e in una zona opposta alla Basilica. Flotilla, l'appello di Maria Rosaria Centrone per il fratello Domenico detenuto in Libia: Â«Ringrazio le istituzioni, ma fatelo tornare a casaÂ» Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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