I fiori di Terlizzi colorano la Basilica | le composizioni dei maestri florovivaisti per la festa di San Nicola

I fiori di Terlizzi decorano nuovamente la Basilica in occasione della festa di San Nicola. Le composizioni, realizzate dai maestri florovivaisti locali, sono state posizionate all’interno e all’esterno della chiesa per celebrare il Santo Patrono di Bari. Le creazioni floreali sono state allestite in vista della ricorrenza, coinvolgendo artigiani del settore e contribuendo a un’atmosfera festosa nella zona.