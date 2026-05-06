I fiori di Terlizzi colorano la Basilica | le composizioni dei maestri florovivaisti per la festa di San Nicola
I fiori di Terlizzi decorano nuovamente la Basilica in occasione della festa di San Nicola. Le composizioni, realizzate dai maestri florovivaisti locali, sono state posizionate all’interno e all’esterno della chiesa per celebrare il Santo Patrono di Bari. Le creazioni floreali sono state allestite in vista della ricorrenza, coinvolgendo artigiani del settore e contribuendo a un’atmosfera festosa nella zona.
Le speciali composizioni floreali dei maestri vivaisti di Terlizzi addobbano anche quest'anno la Basilica in occasione della festa dedicata al Santo Patrono di Bari. Una tradizione che si rinnova nel tempo, rinforzando il legame tra le due città.Leccese: "Eccellenza che rende speciale questi.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Una preghiera per Enrica, Renato Zero e la figlia di Bonaccorti nella basilica di San Nicola a BariRenato Zero e Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, hanno incontrato questa mattina nella basilica di San Nicola a Bari il rettore, padre...
Festa di San Nicola a Bari: Piano Sicurezza Rafforzato. Prefetto e Sindaco: "Lo Stato c'è, vivete la festa senza paura"In vista delle celebrazioni per la festa patronale di San Nicola, si è tenuto a Bari un cruciale comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che...