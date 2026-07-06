La Norvegia ha eliminato il Brasile agli ottavi di finale grazie a una doppietta. La squadra brasiliana, vincitrice cinque volte del torneo, è stata sconfitta nel match a eliminazione diretta. La sconfitta segue l’eliminazione della Germania, un'altra grande nazionale, nel torneo nordamericano.

Il mondiale nordamericano perde un altro gigante del calcio. Dopo l’eliminazione choc della Germania, tocca ora al Brasile pentacampeão tornare a casa agli ottavi di finale. La corsa della Seleçao di Carlo Ancelotti si ferma su una Norvegia rocciosa, tecnica e mai doma che può contare su un centravanti senza pari. Erling Haaland non sembra nemmeno in campo per 80 minuti ma, quando finalmente ha due palloni giocabili, li spedisce entrambi dietro alle spalle di Alisson. Micidiale l’avanti del Manchester City, che con questa doppietta raggiunge Messi e Mbappé in testa alla classifica marcatori del mondiale. Il Brasile non riesce a sfruttare le occasioni create in ripartenza, con il portiere Nyland che para un rigore a Bruno Guimaraes nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sentenza Haaland: grazie alla sua doppietta la Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti

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