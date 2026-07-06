Highlights Brasile-Norvegia la doppietta di Haaland stende Ancelotti | video gol e sintesi del match

Haaland ha segnato due gol nel match tra Brasile e Norvegia agli ottavi di finale dei Mondiali, disputato al MetLife Stadium di New York. La partita, valida per la qualificazione ai quarti, si è conclusa con la vittoria della Norvegia, dopo che Haaland ha realizzato entrambe le reti decisive. Trentaquattro anni dopo l'ultima sfida tra le due nazionali in questa fase del torneo, il risultato ha determinato l'eliminazione del Brasile.

Brasile e Norvegia si sono affrontati a New York nel match degli ottavi di finale dei Mondiali. Non sono certo mancate le emozioni al MetLife Stadium Ventotto anni dopo Brasile e Norvegia si ritrovano opposte in un match dei Mondiali dal verdetto inappellabile che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale. – calciomercato.it (foto Ansa) Dopo un avvio equilibrato, il primo tempo è nettamente appannaggio del Brasile. Al 13?, un imprudente scivolata di Ajer su Cunha causa l’assegnazione di un calcio di rigore all’on field review per la Seleçao. Sul dischetto si presenta Bruno Guimaraes ma Nyland respinge la debole conclusione poco angolata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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