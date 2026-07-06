Ederson entra e Haaland ne fa due | la Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti agli ottavi

Durante gli ottavi di finale, il portiere ha sostituito il titolare e Haaland ha segnato due gol, portando la Norvegia alla vittoria contro il Brasile. La squadra sudamericana, considerata tra le più titolate, è stata eliminata dopo una prestazione deludente. È la prima volta dal 2002 che il Brasile non supera questa fase del torneo mondiale.

Il Brasile fa ancora flop e se ne va a casa agli ottavi di finale. Continua il digiuno mondiale dei più titolati di tutti, che non vincono dal 2002, anno anche dell’ultima finale giocata. Nemmeno la cura Ancelotti funziona alla Seleçao, che viene eliminata da una Norvegia che conduce il gioco, rischia due volte di andare sotto, ma alla fine con la doppietta del solito, incredibile Erling Braut Haaland conquista meritatamente una vittoria che in fondo non è neanche così tanto sorprendente. Chiedere all’Italia. Nei 90 minuti (più maxi recupero) del MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey c’è stata anche una fetta importante di Atalanta, visto che Ederson ha disputato la sua seconda partita con la maglia della Seleçao in questo Mondial e, la quinta in assoluto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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NOVA ESCALAÇÃO DO BRASIL CONTRA A NORUEGA! QUEM SUBSTITUI PAQUETÁ

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