Sempre più visitatori in Umbria In un anno quasi il 10% di aumento È la seconda regione in Italia
In Umbria si registra un aumento del 10% dei visitatori in un anno, posizionando la regione al secondo posto in Italia per crescita turistica nel primo semestre 2026. I dati evidenziano un trend positivo nel settore e una maggiore valorizzazione del territorio regionale. La crescita si traduce in un incremento dei flussi turistici rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse crescente verso questa destinazione.
Un dato significativo che conferma un interessante trend di crescita e la valorizzazione del territorio regionale. L’Umbria infatti è la seconda regione italiana dove il turismo è cresciuto di più nel primo semestre 2026. L’analisi dettagliata arriva dai dati della piattaforma "Alloggiati Web" del Viminale. Dalla quale emerge un notevole incremento in Italia, con gli arrivi che hanno fatto segnare più 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull’intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria (+10,54%), Umbria (+9,70%), Piemonte (+9,22%). Anche altre regioni come Sardegna (+8,24%), Puglia (+7,43%) e Liguria (+6,56%) hanno contribuito a questo andamento positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Sempre più visitatori in Umbria. In un anno quasi il 10% di aumento. È la seconda regione in Italia; L’Umbria è la seconda regione per crescita di turismo nei primi sei mesi del 2026 -; L'Umbria brinda all'enoturismo: il vino richiama il 30% dei turisti e diventa il principale motore della crescita; Il vino attira il 30% dei visitatori totali in Umbria.
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