Un dato significativo che conferma un interessante trend di crescita e la valorizzazione del territorio regionale. L’Umbria infatti è la seconda regione italiana dove il turismo è cresciuto di più nel primo semestre 2026. L’analisi dettagliata arriva dai dati della piattaforma "Alloggiati Web" del Viminale. Dalla quale emerge un notevole incremento in Italia, con gli arrivi che hanno fatto segnare più 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull’intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria (+10,54%), Umbria (+9,70%), Piemonte (+9,22%). Anche altre regioni come Sardegna (+8,24%), Puglia (+7,43%) e Liguria (+6,56%) hanno contribuito a questo andamento positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sempre più visitatori in Umbria. In un anno quasi il 10% di aumento. È la seconda regione in Italia

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Temi più discussi: Sempre più visitatori in Umbria. In un anno quasi il 10% di aumento. È la seconda regione in Italia; L’Umbria è la seconda regione per crescita di turismo nei primi sei mesi del 2026 -; L'Umbria brinda all'enoturismo: il vino richiama il 30% dei turisti e diventa il principale motore della crescita; Il vino attira il 30% dei visitatori totali in Umbria.

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