Umbria la Regione punta a rendere sempre più competitive le imprese

La Regione Umbria ha approvato tre nuovi provvedimenti per sostenere le imprese locali, destinando oltre 10 milioni di euro provenienti dai Fondi Strutturali europei 2021-2027, tra Fesr e Fse+. La decisione riguarda interventi mirati a rafforzare il settore produttivo regionale, con l’obiettivo di incrementare la competitività delle aziende. La giunta ha comunicato ufficialmente l’approvazione delle misure, che saranno attuate nel prossimo periodo, per favorire lo sviluppo economico della regione.

La Regione Umbria punta a rendere sempre più competitive le imprese. La giunta ha approvato tre provvedimenti a sostegno del tessuto produttivo regionale, mettendo in campo oltre 10 milioni di euro a valere sui Fondi Strutturali europei 2021-2027 (Fesr e Fse+). Tre bandi per le impreseLe misure. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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