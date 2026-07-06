Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali, una sconfitta che non si verificava dal 1990. La squadra, che puntava a conquistare la sesta stella, ha deluso le aspettative nonostante le capacità tecniche. Da circa 20 anni, il paese si trova fuori dai quarti di finale in molte competizioni internazionali. La delusione tra tifosi e addetti ai lavori è grande, e si registra una diminuzione di talenti emergenti nel panorama calcistico nazionale.

La delusione è enorme. Il Brasile che sognava l’Hexa, la sesta stella pur non avendone i mezzi tecnici è uscito negli ottavi di finale, una cosa che non gli succedeva da Italia 90. È stata fatale ancora la quinta partita, come in 4 delle precedenti 5 edizioni. Erano i quarti, ora con la Coppa extralarge sono gli ottavi. Resta il tabù Norvegia, mai battuta in 5 sfide, ma soprattutto si conferma il buco che si è scavato con le nazionali europee: dopo il Mondiale del 2002 vinto in finale contro la Germania siamo arrivati a 6 tornei con eliminazione provocata da un’avversaria del vecchio continente: la Francia nel 2006, l’Olanda nel 2010, la Germania del 7-1 in casa nel 2014, il Belgio nel 2018, la Croazia nel 2022 e ora la Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sempre meno talenti e da 20 anni esce contro le europee: il Brasile si è perso

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