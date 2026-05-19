Fiorello attacca la tv italiana | Da Amici a Ballando sempre le stesse cose da 20 anni

Da tivvusia.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello ha commentato sulla programmazione televisiva italiana, affermando che programmi come “Amici” e “Ballando” si ripetono da circa vent’anni. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli operatori del settore, portando a discussioni sulla validità e l’innovazione nel panorama televisivo nazionale. La sua critica si concentra sulla mancanza di cambiamenti e sulla ripetitività di alcuni format televisivi, che secondo lui si sono mantenuti invariati nel tempo.

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Fiorello torna a far parlare di sé con dichiarazioni che stanno già dividendo pubblico e addetti ai lavori. Lo showman siciliano, da sempre famoso per il suo carattere diretto e per la sua ironia senza filtri, durante un recente intervento al Salone del Libro di Torino ha lanciato una dura frecciata ai palinsesti di Rai e Mediaset. Secondo il conduttore, la televisione italiana sarebbe ormai bloccata da anni sugli stessi format, con poche vere novità capaci di sorprendere il pubblico. Fiorello contro i programmi storici della tv. Nel suo intervento Rosario Fiorello ha parlato apertamente della difficoltà della televisione generalista di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi programmi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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