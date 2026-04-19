Chelsea in ansia Estevao si fa male ed esce in lacrime contro il Manchester United | a rischio il Mondiale col Brasile?

Durante la partita contro il Manchester United, un giocatore del Chelsea ha subito un infortunio e ha lasciato il campo in lacrime. L’evento ha suscitato preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla possibilità di partecipare al prossimo Mondiale con la nazionale brasiliana. Non sono state fornite dettagli specifici sull’entità del problema, ma l’assenza del giocatore potrebbe influenzare le sue future convocazioni. La squadra inglese ha confermato l’intervento immediato dei medici sul campo.

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