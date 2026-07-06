Sei grandi sfere di metallo, di circa mezzo metro di diametro, sono state trovate sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland. Le sfere, integre e senza segni di bruciature da rientro, sono state segnalate tra il fine settimana e hanno scatenato l’allerta. Le autorità hanno consigliato di non toccarle, di allontanarsi e di chiamare i servizi di emergenza. La presenza delle sfere ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine.

Sei grandi sfere metalliche dal diametro di circa mezzo metro, integre e prive di evidenti bruciature da rientro, sono comparse questo fine settimana sulla sabbia di Forrest Beach, a nord di Townsville, nel Queensland settentrionale. L’insolito ritrovamento ha spinto le autorità a decretare l’immediata quarantena della spiaggia, mobilitando squadre speciali in tute protettive e innescando un’indagine internazionale per identificare il vettore di provenienza. Secondo quanto riportato dalla BBC, l’ipotesi più accreditata dagli esperti aerospaziali è che si tratti di serbatoi pressurizzati in lega di titanio — comunemente ribattezzati “palle spaziali” — contenenti residui di sostanze altamente tossiche e reattive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se le vedete non toccatele, allontanatevi subito e chiamate i servizi di emergenza”: piovono “palle spaziali” sulle spiagge australiane, sei misteriose sfere di metallo fanno scattare l’allerta

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