Missioni Apollo video militari e sfere misteriose | cosa c’è nei dossier Ufo di Trump

Recentemente, un ex presidente ha annunciato la pubblicazione di una serie di documenti governativi riguardanti oggetti non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono video militari di missioni spaziali passate, registrazioni di incontri con sfere luminose e dossier relativi alle missioni Apollo. La notizia ha suscitato l’interesse di appassionati e studiosi, riaccendendo il dibattito su fenomeni aerei non spiegati e sulla trasparenza delle informazioni ufficiali.

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“Come vi avevo promesso. divertitevi”. Con questo tono informale, Donald Trump ha annunciato la pubblicazione della prima tranche di documenti governativi sugli Ufo, riaccendendo uno dei dibattiti più longevi della politica e della scienza americana. Il rilascio — oltre 160 file tra rapporti militari, immagini, video e testimonianze — rappresenta la più ampia operazione di declassificazione sugli UAP ( Unidentified Anomalous Phenomena ) mai condotta negli Stati Uniti. Ma, al di là della retorica sulla “massima trasparenza”, il contenuto dei dossier racconta una realtà molto più complessa: tante anomalie, poche certezze e nessuna prova definitiva di vita extraterrestre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Missioni Apollo, video militari e sfere misteriose: cosa c’è nei dossier Ufo di Trump Notizie correlate La Casa Bianca registra ‘aliens.gov’: cresce l’attesa per i dossier riservati sugli Ufo promessi da TrumpBasta il nome del dominio per accendere la curiosità e l’immaginazione globale oltre all’interesse di numerosi esperti di questo argomento. Leggi anche: Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: “Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni”