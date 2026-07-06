se la mercedes toglie gli artigli a leone antonelli e russell ringrazia

La Mercedes ha deciso di ritirare il supporto a Leone Antonelli, lasciando il pilota senza assistenza ufficiale. Russell, suo compagno di team, ha beneficiato di questa decisione e ha ringraziato pubblicamente. Nel frattempo, un altro pilota, con gomme più nuove di dieci giri, stava tentando un sorpasso su un rivale, che si trovava nel suo mirino, con un ritmo molto sostenuto.

Stava già assaporando il momento dell'attacco. Kimi aveva Charles nel mirino e con gomme più fresche di 10 giri, aveva un ritmo che sembrava irresistibile. Sul più bello però la sua Mercedes si è rotta dopo un salto su un cordolo alla curva 9. A quel punto Kimi ha provato a lottare come un leone per tenere in pista la sua Mercedes, è anche tornato ai box dove gli hanno cambiato tutto quello che potevano cambiargli, ma è stato inutile. Kimi ha continuato a lottare ma con una macchina ingovernabile ha infranto i track limits oltre il consentito e alla fine si è preso pure 5 secondi di penalità che con una classifica compattata dalla Safety gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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