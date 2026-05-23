Durante le qualifiche a Montreal, il britannico ha conquistato la pole position nella Sprint, staccando di 68 millesimi il compagno di squadra. Kimi è riuscito a qualificarsi secondo, ma il divario si è ridotto rispetto alle sessioni precedenti. La gara sprint si svolgerà nelle prossime ore, con i due piloti pronti a confrontarsi per la vittoria. La differenza di tempi ha acceso lo scontro tra i due all’interno della stessa scuderia.

George Russell alza la terza. La pole position conquistata nella qualifica Sprint di Montreal, sulla pista amica dove un anno fa aveva ottenuto la sua quarta vittoria in carriera, è un primo segnale positivo in un weekend che per il britannico sarà decisivo, a caccia di risultati senza sbavature per recuperare punti in classifica sul giovane compagno di squadra Kimi Antonelli: “Non ho mai dubitato di me stesso – ha detto ieri il britannico dopo essere sceso dalla sua Mercedes – mi serviva questo risultato dopo il brutto weekend a Miami, ma sapevo che quella era una gara un po’ particolare mentre qui in Canada siamo su una pista di quelle vere, che ti fanno venire ancora più voglia di guidare una Formula 1”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell-Antonelli scintille Mercedes: Montreal accende la sfida tra compagni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

F1 Montreal: Russell domina Antonelli, Mercedes torna in vetta? Domande chiave Come ha fatto il nuovo fondo a cambiare il bilanciamento di Antonelli? Perché l'errore di Kimi nel primo settore ha condizionato la...

Formula 1, il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell(Adnkronos) - Il Mondiale 2026 di Formula 1 è partito da appena due settimane e il mondo sembra già essersi ribaltato.

Russell-Antonelli scintille Mercedes: Montreal accende la sfida tra compagniIl britannico si prende la pole Sprint davanti a Kimi per appena 68 millesimi, ma sotto il dominio delle Frecce d’argento cresce la tensione interna: esperienza contro freschezza, entrambi inseguono i ... gazzetta.it

Russell e Antonelli firmano la doppietta Mercedes nelle qualifiche sprintLa Mercedes ha monopolizzato la prima fila nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. George Russell ha conquistato la pole position, affiancato ... it.blastingnews.com