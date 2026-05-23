In gara sprint in Canada, George Russell ha ottenuto la vittoria, mentre l’altro pilota della squadra, Antonelli, si è classificato terzo. Dopo le tensioni in pista sul circuito Gilles Villeneuve, si registra un clima piuttosto teso all’interno del team Mercedes. La competizione ha portato a risultati diversi tra i due piloti, con Russell che si è distinto in questa fase della gara. La situazione interna al team sembra essere caratterizzata da contrasti, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi.

Dopo le scintille in pista sul circuito “Gilles Villeneuve”, il clima in casa Mercedes tende decisamente alla tempesta. La sprint race del Gran Premio del Canada vede infatti George Russell usare le maniere forti per tenere dietro l’arrembante Andrea Kimi Antonelli, spingendolo nell’erba. L’escursione fuori pista costa la seconda posizione al bolognese che protesta vivamente con il muretto, beccandosi un rimbrotto da parte di Toto Wolff. L’ansia di riprendersi la posizione da Lando Norris costa cara a Kimi che esagera nel finale e va lungo. Il talento italiano chiude al terzo posto e rimane in testa alla classifica piloti, vedendo ridursi a 18 punti il vantaggio nei confronti del compagno di squadra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, scintille in casa Mercedes in Canada: a Russell la sprint, Antonelli 3°

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Russell sfida Antonelli!

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