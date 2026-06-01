Dalla sindrome da shock tossico alla fertilità | tutto quello che c' è da sapere sugli assorbenti interni secondo la ginecologa Monica Calcagni

Da iodonna.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli assorbenti interni, usati quotidianamente da molte donne, sono al centro di dibattiti e preoccupazioni. La ginecologa spiega che, se usati correttamente, non aumentano il rischio di infezioni né compromettono la fertilità. Tuttavia, in caso di uso prolungato o errato, si può sviluppare la sindrome da shock tossico, una condizione rara ma grave. Non ci sono prove che gli assorbenti interni causino problemi di salute o influenzino la capacità riproduttiva.

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G li assorbenti interni continuano a essere circondati da molti dubbi e falsi miti. C’è chi teme che possano causare problemi di salute, chi pensa che aumentino il rischio di infezioni o che possano addirittura compromettere la fertilità. Ma quanto c’è di vero? Secondo la ginecologa Monica Calcagni, la risposta è chiara: gli assorbenti interni sono sicuri, purché vengano utilizzati correttamente. Ecco i suoi consigli- Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Gli assorbenti interni sono sicuri?. No, gli assorbenti interni non fanno male se utilizzati correttamente. Molti timori nascono da informazioni incomplete, da racconti tramandati nel tempo o da esperienze isolate che vengono generalizzate, creando paure spesso ingiustificate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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