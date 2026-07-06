Nel 2026, la AEW ha mostrato una stagione caratterizzata da continui cambi di direzione, con titoli che cambiano improvvisamente e risultati meno prevedibili durante le puntate settimanali. La programmazione ha alternato vari filoni narrativi, offrendo al team di booking molte possibilità di sviluppo. La natura imprevedibile delle vicende ha contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico, senza particolari rivoluzioni nei pay-per-view.

Questo 2026 si sta rivelando un po’ pazzo per la AEW. Non caotico, certamente imprevedibile. Cambi di titolo improvvisi, cambi di direzione, risultati che diventano meno scontati del previsto (non in ppv, però), puntate settimanali dove vari filoni narrativi si intrecciano consentendo al booking team di avere sempre benzina da aggiungere sul fuoco. Un fuoco che arde, nelle storie e nella vita di Hangman Page, che potrebbe tornare mercoledì a Beach Break per regalarci un’altra trama. Provo a scriverne due: nei commenti aggiungete il vostro parere o dettagli narrativi che ritenete interessanti. Hangman Page torna e si allea (nuovamente) con Kenny Omega. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Se Hangman vendesse l’anima al diavolo?

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