Il Diavolo Veste Prada | Francesca Manicone voce di Emily Blunt raccontaun mestiere fatto di anima | INTERVISTA

Francesca Manicone, doppiatrice italiana di Emily Blunt nel film Il Diavolo Veste Prada, ha ripreso a prestare la voce al personaggio dopo vent'anni. Nella sua intervista, ha descritto il ruolo sottolineando che Emily rappresenta una donna forte ma anche molto fragile, e ha condiviso alcuni dettagli sul lavoro di doppiaggio, definendolo un mestiere che richiede impegno e passione.

Entrare nel personaggio guardando dietro lo sguardo dell’attore: è questa la ricetta segreta diFrancesca Manicone, voce italiana di Emily Blunt nelDiavolo Veste Prada. La doppiatrice ci racconta cosa si nasconde dietro il lavoro di costruzione vocale di uno dei personaggi più amati degli ultimi vent’anni. Il film diventato ormai un classico contemporaneo, ha infatti resoEmily Charlton un’icona: tagliente, ambiziosa, apparentemente impenetrabile. Ma dietro quella corazza si nasconde anche unadimensione più fragile e sensibile,che il doppiaggio contribuisce a restituire con profondità. Francesca a distanza di vent’anni sceglie ancora di tornare su questa figura confrontandosi con il tempo passato “Emily è cresciuta, è cresciuta la sua voce e anche io.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada: Francesca Manicone, voce di Emily Blunt racconta”un mestiere fatto di anima” | INTERVISTA

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

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