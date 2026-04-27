Elenoire Casalegno si presenta in pubblico con un atteggiamento diretto, parlando di sé e della propria visione della vita. Il prossimo 28 maggio compirà 50 anni, anche se l’aspetto fisico sembra smentire questa età. In una recente intervista ha dichiarato di non voler morire, esprimendo un desiderio di vivere ancora a lungo. Tra le sue parole, anche alcune riflessioni sulla personalità e sui comportamenti degli altri.

Il prossimo 28 maggio sono 50. Ma a guardarla bene Elenoire Casalegno non li dimostra. Per niente. E “man mano che il tempo passa ne sono sempre più certa: io non voglio morire”. È un pensiero fisso, «che ho sin da ragazzina. Questa vita non la voglio lasciare, vorrei vivere in eterno». A Il Secolo XIX spiega le sue ragioni: “Possibile che dopo un percorso così affascinante di evoluzione, di comprensione di se stessi e della realtà, ci sia la sigla, scenda il sipario?”. Una domanda che non ha a che fare direttamente con la fede. “ Sono cristiana, sì, non me ne vergogno anche se di questi tempi sembra sia difficile parlarne. Da bambina – racconta ancora al quotidiano di Genova – il mio amico immaginario era Gesù, ho scelto direttamente l’Altissimo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio amico immaginario era Gesù perché è rock’n’roll. Chi ha venduto l’anima al diavolo poi fa la morale agli altri invece di tacere”: parla Elenoire Casalegno

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Elenoire Casalegno ha vissuto a Spotorno i primi 10 anni della sua vita e la casa dei genitori, fronte mare, resta uno dei suoi rifugi preferiti. - facebook.com facebook