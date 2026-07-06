Se fossi sindaco di Milano vorrei la città meno volgare

Cochi Ponzoni, attore e scrittore milanese, ha dichiarato di desiderare una città meno volgare. Nato e cresciuto a Milano, ha vissuto le trasformazioni della città dal Dopoguerra ad oggi, anche se tra gli anni 80 e il 2000 ha abitato a Roma. La sua opinione si concentra su un cambiamento di carattere culturale e sociale, senza ulteriori dettagli specifici.

Parliamo di Milano con Cochi Ponzoni, 84 anni, attore, musicista e scrittore, milanese da sette generazioni. "Forse di più, sono quasi Doc. Posso dire di aver visto tutte le evoluzioni e le involuzioni di questa città, dal Dopoguerra a oggi, anche se fra gli anni 80 e il Duemila ho vissuto a Roma". Poi ha scelto di ritornarci. "Con entusiasmo. Sono nato in via Foppa dove oggi vivono le mie figlie (ne ho quattro) e poi ho abitato per trent'anni a Dergano in un'antica cascina del 400. Avevamo un giardino, era una situazione molto piacevole". Continua ad apprezzare Milano per quali motivi? "Trovo che sia una città comoda, agevolissima per gli spostamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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